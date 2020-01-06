عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل صينية الدجاج بالمكرونة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات السهل تحضيرها في المنزل. مقادير صينية دجاج بالمكرونة مكرونة بالصلصة الحمراء نصف كيلو صدور دجاج فيليه شرائح فلفل أخضر رومي شرائح ثوم مفروم بصل شرائح بهارات جبنة رومي Advertisements جبنة موتزاريلا زيت ملح فلفل أسود طريقة عمل صينية دجاج بالمكرونة "البايتة" تشوح شرائح الدجاج في الزيت على النار مع البصل والفلفل والثوم والبهارات والملح والفلفل الأسود، حتى تمام النضج. تضاف المكرونة "البايتة" ويقلب كل الخليط. يضاف الجبن ويوضع الخليط في طاجن في الفرن ثم تقدم.

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