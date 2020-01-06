أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز جولدن جلوب، عبر موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، عن بدء استقبال الحضور من الفنانين والإعلاميين على السجادة الحمراء.
وظهرت المغنية الأمريكية صوفيا داكاريت شار الشهيرة بـ صوفيا كارسون، بفستان وردي فضفاض، وشعر انسيابي يحمل تموجات.
يذكر أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، أعلنت الترشيحات النهائية، للمنافسة على عدد من الجوائز، وضمت القائمة النهائية للمرشحين، عددا كبيرا من نجوم التمثيل والإخراج والأفلام السينمائية المميزة، التي قدمت على مدار العام، وحققت نجاحا كبيرا.
بينما يتنافس الفنانون في فئات عديدة من الجوائز، مثل: "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، أفضل فيلم درامي، أفضل نص سينمائي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم أجنبي".
كانت هذه تفاصيل خبر جوائز جولدن جلوب.. صوفيا كارسون أول الحضور على السجادة الحمراء بفستان وردي فضفاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.