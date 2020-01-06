جوائز جولدن جلوب.. صوفيا كارسون أول الحضور على السجادة الحمراء بفستان وردي فضفاض

أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز جولدن جلوب، عبر موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، عن بدء استقبال الحضور من الفنانين والإعلاميين على السجادة الحمراء.

وظهرت المغنية الأمريكية صوفيا داكاريت شار الشهيرة بـ صوفيا كارسون، بفستان وردي فضفاض، وشعر انسيابي يحمل تموجات.

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يذكر أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، أعلنت الترشيحات النهائية، للمنافسة على عدد من الجوائز، وضمت القائمة النهائية للمرشحين، عددا كبيرا من نجوم التمثيل والإخراج والأفلام السينمائية المميزة، التي قدمت على مدار العام، وحققت نجاحا كبيرا.

بينما يتنافس الفنانون في فئات عديدة من الجوائز، مثل: "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، أفضل فيلم درامي، أفضل نص سينمائي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم أجنبي".