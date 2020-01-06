"احتفلت بفوزها على السرير".. مواقف أثارت بها ليدي جاجا الجدل في جولدن جلوب 2019

ساعات معدودة على انطلاق فعاليات توزيع جوائز جولدن جلوب، بعد مرور عام كامل على النسخة الـ76، التي تميزت بالعديد من المواقف التي خطفت بها النجمة العالمية ليدي جاجا الأنظار، وسط تقرب لما ستقدمه في حفل العام الجاري.

رصد "هن" أبرز المواقف والتصرفات لليدي جاجا في حفل "جولدن جلوب" 2019، خلال الفقرات التالية:-

إطلالة غير متوقعة

ارتدت النجمة العالمية، أزياء بسيطة ولا تتضمن "تقاليع غريبة" على غير عادتها في إطلالة غير متوقعة، متألقة بفستان ثلجي، منفوش بستايل "الأميرات"، من دار الأزياء العالمية "فالنتينو"، ورفعت شعرها لأعلى في "فورمة" كلاسيك، بلونه الثلجي متماشي مع الفستان.

عقد من الألماظ

زينت المطربة العالمية رقبتها بعقد من الألماظ، بـ300 حجر من الألماظ، يصل وزن بعضها إلى 30 قيراطا، وذلك خلال حضورها حفل "جولدن جلوب".

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ليدي جاجا لبرادلي كوبر: "أحبك"

استقبلت الإعلان عن فوز أغنيتها فى جوائز "جولدن جلوب" بالبكاء، خلال صعودها لتسلم الجائرة، موجهة الشكر لصناع الفيلم، وتحديدا برادلى كوبر بطل الفيلم، وسط تداول العديد من الشائعات عن ارتباطهما سرا، قائلة له وسط جميع الحضور: "أنا أحبك" خلال كلمتها على خشبة المسرح.

احتفال "غير تقليدي" بالفوز

عقب فوزها، تداول نشطاء موقع "فيسبوك"، صورة جديدة لها خلال احتفالها بجائزة أفضل أغنية عن عملها الفني "shallow" من فيلم "ولادة نجمة".

وظهرت "جاجا"، دون ملابس على فراشها، واضعة غطاء على جسدها، محتضنة الجائزة، بالإضافة إلى طبق من "كورن فليكس" على السرير، في إطلالة جريئة لها.

يذكر أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، أعلنت الترشيحات النهائية، للمنافسة على عدد من الجوائز، وضمت القائمة النهائية للمرشحين، عددا كبيرا من نجوم التمثيل والإخراج والأفلام السينمائية المميزة، التي قدمت على مدار العام، وحققت نجاحا كبيرا.

بينما يتنافس الفنانون في فئات عديدة من الجوائز، مثل: "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، أفضل فيلم درامي، أفضل نص سينمائي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم أجنبي".