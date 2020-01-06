بعد الحكم بحبس زوجته.. الأمير: عاوز ولادي عشان مايترموش على السلم تاني

علق المطرب شادي الأمير، المعروف إعلاميًا بوالد "طفلي السلم"، بعد الحكم على زوجته في محكمة جنح طنطا، بالحبس ستة أشهر، مطالبا بضم ابنيه لحضانته، خوفا عليهما من نفس المصير السابق.

وقال "الأمير"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "الحدث"، إنه لا يعترض على أحكام القضاء المصري، مضيفًا: "لكن طالما جرى إثبات إهمالها، يجب أن تنقل الحضانة لي، فما مصير الأطفال على مدار ستة أشهر وهي مدة الحبس؟ أين سيذهب الأطفال؟".

وناشد "الأمير"، الجهات المختصة بأن تنقل حضانة الأطفال له، رغم أن الحكم من الدرجة الأولى، وقد يتطور إلى نهائي: "وفقًا للقانون يجرى نقل الحضانة لجدة الأطفال لوالدتهم، وهي ترفض ذلك عاوزهم عشان ميترموش على السلم تاني".

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وأضاف: "إذا كان دور الأب في القانون هو الإنفاق، والأم الحضانة، فما مصير الأطفال الآن؟".

وكشف "الأمير"، أن زوجته عندما أنجبت الطفل الثاني، طلبت منها كأي زوج، بأن يتسلم خطاب المستشفى لتسجيل الطفل فامتنعت، موضحا أنه أقام دعوى قضائية، لاسترداد الحضانة بسبب إهمالها، لكنه فوجئ بأن القانون يخول لوالدة زوجته بحضانة أطفاله.

وعقبت الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "لا بد من أن يتغير القانون، لأن القانون أصم ولا بد من أن يكون استثناءات لبعض الحالات".