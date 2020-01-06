فساتين مفتوحة وبتلمع.. أبرز إطلالات جولدن جلوب النسخة الماضية

ساعات وتنطلق النسخة الـ 77 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020، لتشهد السجادة الحمراء العديد من الإطلالات التي يتألق بها النجمات والنجوم العالميون، والتي تأخذ نصيب الأسد من التغطية الإعلامية.

وقبل انطلاق النسخة الجديدة من الحفل، يرصد "هُن" أبرز إطلالات النسخة الـ 76 من حفل جولدن جلوب.

ظهرت النجمات على السجادة الحمراء بفساتين "أميرات" منفوشة ولها ألوان زاهية من الأصفر والأحمر والفضي، وفضلت النجمات الفساتين "البروتال"، بدون أكمام، وترك بعضهم شعرهم منسدلا، وفضلن أخريات أن يكون على طريقة "الكعكة التقليدية".

فاختارت بينلوبي كروز فستان من اللون الأسود، متداخل معه الموف اللامع، منفوش بدون أكمام، وبدت مشرقة مع تسريحة شعر "ملمومة"، ومكياج طبيعي.

كما بدت ليدي جاجا رشيقة في فستان ثلجي، وتسريحة شعر بسيطة بـ"هايلايت" أزرق، و"ميك آب" سموكي.

وارتدت آن هاثاواي فستان "تايجر" متداخلا مع الجلد الأسود منفوشا دون أكمام، مع تسريحة شعر "ليس"، وأقراط كبيرة.

وتألقت إيفون ستراهوفسكي، بفستان "درابيه"، وعقد فضي، مع "ميك آب" بسيط.

وارتدت جوليا روبرتس "جامبسوت"، بلوني النود والأسود، وكان البنطلون "كلاسيك"، مع تسريحة شعر "ويفي"، وأقراط ماسية.

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إيمي روسوم

هيدي كلوم

إيمي آدامز

رجينا كينج

داكوتا فانينج

الجدير بالذكر، إنه من المقرر أن تقدم الحفل كلًا من نعومي واتس وريتشل هانا وايز، بصحبة الممثل الأمريكي جيسون بيتمان، وسط متابعة الملايين من مختلف دول العالم.