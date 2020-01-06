منها ألعاب الكمبيوتر.. 6 تمارين لعلاج العين الكسولة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أمنية قلاوون:

يعاني بعض الأطفال المصابون بقصر أو طول النظر من كسل العين، وهي مشكلة خطيرة تزعجهم وتعيق حركتهم اليومية؛ نظرًا لكونها تصيب إحدى العينين بسبب ضعف العضلات المتحكمة فيها، لترسل العين المصابة إشارة للمخ بتشويش الرؤية وعدم وضوحها، فيعتمد المخ على العين السليمة.

"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، تمارين العين الكسولة لمدة من 6 إلى 8 أسابيع والتي تساعد على تقوية عضلات العين المصابة وزيادة فرص الشفاء، وفقًا لمواقع "healthline, healthxchange drpatch, selectspecs".

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