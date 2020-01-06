الأبراج تخبرك عن صفات حماتك وطريقة التعامل معها.. "العقرب" الأصعب و"الجوزاء" حنونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تواجه كثير من الفتيات في بداية الزواج، صعوبة في التعامل مع حمواتها، نظرا لاختلاف شخصيتهن، وتسعى البعض إلى إرضائها حتى تكسب حبها، خصوصًا أن الحماة تؤثر بشكل كبير على حياة الزوجين، لذا يجب أن تعرفي أولا صفات شخصية حماتك، وكيف ستتعامل معك، لكي تحافظين على حياتك مع شريك.

إذا كنت ممن يهتمون بالفلك والأبراج، يقدم لك "الخليج 365" كيفية تعامل الأمهات مع أزواج أبنائها، وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود، من خلال السطور التالية:

- برج الجدي (22 ديسمبر-19 يناير):

تعتبر أنثى الجدي متناقضة بطبعها، حنونة على أبنائها الفتيات وتحبهم كثيرا عن الذكور، لذلك تميل في تعاملها مع أزواج بناتها إلى أسلوب الدلع والتدليل، أما زوجة ابنها تكون قاسية في تعاملها معها.

- برج الدلو (20 يناير- 18 فبراير):

تتميز أنثي الدلو بالبساطة في أسلوبها، هوائية ولا تميل إلى السيطرة على أبنائها، ولكن تحب أن ينصتوا ويسمعوا حديثها كثيرا، تعامل برفق جدا مع أزواج أبنائها، فهي تمتص الخلافات بينهم.

-برج الحوت (19 فبراير- 20 مارس):

من الأبراج التي لا يجب أن نطلق عليها لفظ حماه، تتسم بأنها طفلة بطبعها، طيبة، فهي راقية جدا في تعاملها معهم، صديقة لهم، أبسط الأشياء تسعدها، لكن تنخدع كثيرا في طباع الآخرين، ويمكن لزوجات أبنائها أن يسعون لرضائها كثيرا.

- برج الثور( 20 إبريل- 20 مايو):

أنثى الثور عنيدة، حماة صعبة في تعاملها تحب السيطرة على حياة أولادها، وتتحكم في زواجات أبنائها، وقد تكون سببا في الانفصال.

- برج الحمل (21 مارس- 19 إبريل):

من الأبراج النارية التي تتعصب كثير وسرعان ما تزول هذه العصبية، أنثى الحمل مسالمة بطبعها تعامل زواجات أبنائها برفق وأحيانا تتعصب عليهن.

- برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو):

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تتسم أنثى السرطان بأنها حنونة جدا، تحب بيتها وأسرتها كثيرا، وتعامل زوج ابنتها بحنية شديدة، أكثر ما يزعجها أن الأزواج قد يسببون خلافا بينها وبين أبنائها، فيحدث مشاكل كثيرة.

- برج الجوزاء (21 مايو- 20 يونيو):

تتصف الأم من مواليد الجوزاء، بأنها حنونة جدا، تحب أبنائها كثيرا وتتمنى لهم السعادة دائما، لذلك لا تعتبر حماة لأنها صديقة لهم وتعاملهم بأسلوب راقٍ جدا، تقلل من الخلافات بينهم وتساعدهم على حل مشاكلهم.

- برج الأسد (23 يوليو-22 أغسطس):

أنثى هذا البرج قوية وكريمة وحنونة، وعلاقتها بزواجات أبنائها قريبة جدا طالما أن الأمر لم يمس كرامتها، وتتعامل معهن بكرم وتساعدهن كثيرا، لكن تغضب جدا حالة انزعاج أحد أبنائها من الطرف الآخر.

- برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر):

تتسم أنثي العذراء بحب الامتلاك، فهي غيورة جدا على أبنائها، تحبهم كثيرا وعلاقتها بهم قوية جدا، تتمنى لأبنائها الزواج من أفضل الأشخاص، لذلك ترفض كثيرا من يتقدم لخطبة ابنتها.

- برج العقرب (24 أكتوبر- 21 نوفمبر):

أنثى هذا البرج تتميز بطيبة القلب، وتعتبر أصعب الحموات، فهي لا تحب الكذب أو النفاق، تميل إلى الحذر في تعاملها مع زواجات أبنائها، وتميل إلى أن تتحكم في حياتهما.

- برج الميزان (23 سبتمبر- 23 أكتوبر):

تتسم أنثى الميزان بطيبة القلب، وهي هوائية، متقلبة المزاج، هدفها الوحيد سعادة أبنائها، مهما كانت قرارهم خطأ، توافق إرضاءً لهم، تعامل زواجات أبنائها برفق ولا تشجعهما على الانفصال، وتحب الاستقرار لهما، وتساعدهما على إيجاد حلول للمشكلات الزوجية.

- برج القوس (22 نوفمبر- 21 ديسمبر):

الأم من هذا البرج طفلة بطبعها، حنونة، تحب أولادها كثيرا وتخاف عليهم، ولا تسمح بإيذائهم، لكن شديدة في تعاملها مع زواجات أبنائها.