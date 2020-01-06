في ذكرى وفاته.. كيف أودى الجيم بحياة ممدوح عبد العليم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 60 عامًا، إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة داخل إحدى صالات الجيم.

يوضح "الكونسلتو" في السطور التالية، كيف أودى الجيم بحياة ممدوح عبد العليم؟ وفقًا لموقع "Health".

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