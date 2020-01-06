"في عز السقعة".. نرمين الفقي بحمام السباحة: وقعت في غرام الدولفين

خضعت الفنانة، نرمين الفقي، لجلسة تصوير جديد، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نرمين خلال الجلسة، مرتدية بدلة السباحة، بألوان فسفورية، مع الشعر الليس، والمكياج البسيط، وهي تُداعب دولفين وتقبله، مُعلقة "أنا وقعت في غرام الدولفين الله على جمالهم".

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وتفاعل العديد من المتابعين مع الجلسة، التي وصلت لـ 30 ألف تسجيل إعجاب، مشيدين بجمال الفنانة، ورشاقتها.

الجدير بالذكر أن الفنانة ظهرت مؤخرًا في العديد من المناسبات والمحافل التي لها علاقة بعروض الأزياء، ومسابقات اختيار ملكات الجمال، وكان آخرها تواجدها بفعاليات عرض الأزياء الـ 100 لمصمم الأزياء هاني البحيري، وفعاليات "فاشون إنترناشيونال أوورد".