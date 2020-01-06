"غرفة ضيقة ووالدها الميت".. ما تفسير حلم سعاد نصر الذي رأته قبل الوفاة؟

عُرفت بأدوارها البسيطة، وحبكتها الدرامية الساخرة، كانت واحدة من أهم عوامل سلسلة العمل الدرامي "يوميات ونيس" وقدمت العديد من الأدوار السينمائية والدرامية التي تخطت الـ 150 عملًا، خُلد بتاريخها الفني، حتى رحلت عن عالمنا في 5 يناير 2007، عقب إجرائها عملية شفط دهون، لتدخل على إثرها في غيبوبة طويلة، لم تفق منها وانتهت بوفاتها.

وعقب مرور أكثر من 12 عاما على وفاتها، يسلط "هُن" الضوء على تفسير حلم شاهدته الراحلة، قبل الوفاة.

"غرفة ضيقة وحذاء ووالدها المتوفى"

حلم أو رؤية شاهدتهما الفقيدة قبل وفاتها، ربما فزعها لتتصل على الفور بالشيخ سيد حمدي، في محاولات منها لمعرفة تفسير هذا الحلم.

وكان الشيخ سيد حمدي صرح بأن الراحلة اتصلت به فى يوم 26 ديسمبر 2005 فى العاشرة مساء لتستشيره فى رؤية حلم والذي تجسد في مشاهدتها "حذاء منزلها" يسقط منها ثم رأت والدها المتوفى يرجعه إليها ثم اصطحبها والدها إلى غرفه ضيقة وجلست معه لمدة 7 أيام وقالت له يا أبي أريد توسيع هذه الغرفة.

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ما هو تفسير هذا الحلم؟

في تصريحات للشيخ الراحل، لجريدة "الجريدة الكويتية"، أكد أن الفنانة اتصلت به قبل دخولها المستشفى بيوم واحد لتقص عليه حلمها.

وأضاف مُفسرًا: "قلت لها إن سقوط الحذاء يعني الوقوع في ورطة أو مصيبة عاجلة، أما الغرفة التي تريد توسيعها فهى قبرها، والأيام السبعة، اكتمال الأسبوع أو العام".

وتابع: "قلت لها أن طلبها بتوسيع القبر يتحقق بالتوبة إلى الله والندم، وردت علي قائلة بأنها تنوي تغيير مسار حياتها، والبداية من جديد".

الجدير بالذكر أن واقعة "الحلم" حدثت في يوم احتفالها بعيد ميلادها ومن بعدها دخلت المستشفى ولم تخرج.