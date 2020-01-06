تقدمان حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.. معلومات عن نعومي واتس وريتشل هانا

ساعات معدودة على انطلاق حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، في دورته الـ77، والتي من المقرر أن تقدمه الوجهين النسائيين نعومي واتس وريتشل هانا وايز، بصحبة الممثل الأمريكي جيسون بيتمان، وسط متابعة الملايين من مختلف دول العالم.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الفنانتين نعومي واتس وريتشل هانا وايز، بحسب ما ذكر موقع imdb:-

نعومي واتس

1- فنانة بريطانية، تجاوزت الـ50 عاما.

2- ارتبطت رسميا 3 مرات، ولديها طفلان.

3- تم اختيارها في 2006 سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك، للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية.

4- من أشهر أفلامها: "طريق مولهولاند" و"لعبة عادلة" و"منزل الأحلام" و"كينج كونج" و"21 جرام".

5- رُشحت لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 21 جراما.

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ريتشل هانا وايز

1- ممثلة بريطانية، حاملة للجنسية الأمريكية.

2- ولدت في 7 مارس 1970.

3- والدها مهاجر يهودي، جاء إلى لندن عام 1938، ووالدتها محللة نفسية من فيينا، وتنتمى لأصول يهودية.

4- شاركت في العديد من الأفلام أبرزها: "ذا فيفوريت"، و"البستاني المخلص" و"ذا مامي"، و"شروق الشمس".

5- حصلت على جوائز الأوسكار والجولدن جلوب ونقابة ممثلي الشاشة عن دورها في "البستاني المخلص".

6- حصلت على جائزة لورنس أوليفيه لأفضل ممثلة، عام 2010.

يذكر أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، أعلنت الترشيحات النهائية، للمنافسة على عدد من الجوائز، وضمت القائمة النهائية للمرشحين، عددا كبيرا من نجوم التمثيل والإخراج والأفلام السينمائية المميزة، التي قدمت على مدار العام، وحققت نجاحا كبيرا.

بينما يتنافس الفنانون في فئات عديدة من الجوائز، مثل: "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، أفضل فيلم درامي، أفضل نص سينمائي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم أجنبي".