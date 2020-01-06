صور.. إسعاد يونس ترتدي نفس ملابسها بعد 26 عاما في "صاحبة السعادة"

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنانة والإعلامية إسعاد يونس ظهرت فيها بارتدائها نفس فستانها مرة أخرى بعد أن كانت قد ظهرت به لأول مرة منذ 26 عاما.
الصورة الأولى التى ظهرت بها إسعاد كانت من حلقاتها الأخيرة من برنامج "صاحبة السعادة" والتي استضافت فيها كلا من الفنان اللبناني راغب علامة والفنان بهاء سلطان احتفالا بالعام الجديد، في حين كانت الصورة الثانية من مسلسل "السقوط في بئر سبع" والذى عرض عام 1994 أي منذ 26 عاما.
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