الامارات | أفراح الهاشمي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الهاشمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام صالح محمد علوي الهاشمي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله عبدالرحمن إلى كريمة أحمد عبدالله العطاس الهاشمي. حضر الحفل الذي أقيم بقاعة المشرف للأفراح في أبوظبي عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، ولفيف من المدعوين وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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