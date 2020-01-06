الامارات | سمكة تونة بـ 1.8 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن سمكة تونة بـ 1.8 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن إحدى أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء بيعت بسعر 193.2 مليون ين (1.8 مليون دولار)، في أول مزاد هذا العام تجريه سوق تويوسو للأسماك بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وأضافت الهيئة أن سمكة التونة المباعة صيدت قبالة ساحل مقاطعة أوموري بشمال البلاد، ويبلغ وزنها 276 كيلوغراماً، أي إن سعر الكيلو يبلغ نحو 700 ألف ين.
وقالت إن المشتري هو كيوشي كيمورا، الذي يملك سلسلة مطاعم سوشي زانماي الشهيرة.
وكان كيمورا قد دفع سعراً قياسياً بلغ 333.6 مليون ين العام الماضي لشراء سمكة تونة في مزاد، ليتجاوز بذلك سعراً قياسياً دفعه نظير سمكة تونة أخرى عام 2013.
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