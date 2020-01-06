الامارات | «ليالي حتا» تجتذب 25 ألف زائر في أسبوعها الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن «ليالي حتا» تجتذب 25 ألف زائر في أسبوعها الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الأسبوع الأول من فعاليات «ليالي حتا الثقافية» إقبالاً كثيفاً من الزائرين، الذين توافدوا إلى حديقة وادي حتا من شتى أنحاء الإمارات ومن دول مجاورة، لحضور فعالياتها الثقافية والفنية والتراثية والترفيهية، التي تهدف إلى إحياء التراث الإماراتي وقيمه الأصيلة، المتجسّدة في التسامح والمحبة والتفاعل الحضاري مع الأمم والشعوب الأخرى.

ومواكبةً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإحداث تنمية شاملة في منطقة حتا، وإغناء المشهد الثقافي والفني فيها، أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) هذه الاحتفالية الثقافية، التي افتتحت للمرة الأولى في 26 ديسمبر الماضي، وتستمر حتى 11 يناير الجاري، في إطار جهود الهيئة الرامية إلى صون التراث الوطني، والحفاظ على الإرث الحضاري لدولة الإمارات، وتحفيز السياحة الثقافية.

وتشهد حديقة وادي حتا، التي تحتضن «ليالي حتا الثقافية»، مجموعة ثرية من البرامج والأنشطة التراثية على مدار 17 يوماً، إذ اجتذبت في أسبوعها الأول ما يزيد على 25 ألف زائر خاضوا تجربة قيّمة قضوا فيها أوقاتاً مليئة بالفائدة والمتعة، وعايشوا عن قرب بعض التفاصيل التي يزخر بها التراث الإماراتي. وأعلن منظمو «الليالي» أنه نزولاً على طلب الجمهور، فقد تقرر تخصيص يوم غدٍ للنساء والأطفال دون سن العاشرة.

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وضمن الليالي، يتوافر ركن للألعاب الشعبية الإماراتية، وورش عمل للأطفال تحفل بالأنشطة الثقافية والفنية التي تشمل أشغالاً يدوية ممتعة، فضلاً عن أنشطة الرسم على الوجوه والرسم بالحناء، والمسابقات التراثية وغيرها.يشار إلى أن «ليالي حتا الثقافية» تنظم بالتعاون مع وبلدية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز الشيخة ميثاء لذوي الاحتياجات الخاصة.

حديقة وادي حتا تحتضن «الليالي»، وتشهد برامج وأنشطة تراثية حافلة.

نزولاً على طلب الجمهور تقرر تخصيص يوم غد للنساء والأطفال دون سن العاشرة.