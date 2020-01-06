الامارات | أفراح النعيمي والنيادي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح النعيمي والنيادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه حمود بن حمدان بن راشد النعيمي، بمناسبة زفاف نجليه حمدان وبدر إلى كريمتي علي مصبح سعيد بن عبيد النيادي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بقاعة الظاهر للأفراح في مدينة العين الشيخ محمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان، وعدد من وجهاء القبائل والمسؤولين.