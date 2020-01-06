الامارات | زيت بذور المشمش يحارب أعراض الشيخوخة

شكرا لقرائتكم خبر عن زيت بذور المشمش يحارب أعراض الشيخوخة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن زيت بذور المشمش يعدّ بمثابة إكسير الجمال للبشرة، إذ يعمل على تنظيف البشرة وترطيبها ليمنحها مظهراً نقياً يشع نضارة وحيوية.

وأوضحت أن زيت بذور المشمش يحتوي على حمض الأولييك، الذي يعمل على ترطيب البشرة، ويحارب أعراض الشيخوخة، وحمض الستياريك، الذي يعمل على تنظيف البشرة من حب الشباب والرؤوس السوداء، وحمض البالميتيك، الذي يحمي البشرة من المؤثرات الخارجية.

كما يعدّ زيت بذور المشمش غنياً بفيتامين E، الذي يتمتع بتأثير مضاد للأكسدة، ويحمي البشرة مما يعرف بالجذور الحرة التي تهاجم الخلايا وتعجّل بالشيخوخة، إضافة إلى فيتاميني A وB. وأشارت «هاوت.دي» إلى أن زيت بذور المشمش له استخدامات جمالية أخرى، حيث يمكن استخدامه مزيلاً طبيعياً للماكياج، أو كإضافة استحمام أو كزيت للتدليك.