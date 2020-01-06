الامارات | طبيبة ألمانية: تنظيف أسنان الأطفال بمجرد بزوغها

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة ألمانية: تنظيف أسنان الأطفال بمجرد بزوغها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت رئيسة الرابطة الاتحادية لأطباء الأسنان في ألمانيا، الدكتورة يوهانا كانط، الوالدين بالحرص على تنظيف أسنان أطفالهم بمجرد بزوغها بوساطة فرشاة ذات رأس صغيرة وشعيرات ناعمة، ولسهولة أكبر يمكن استعمال فرشاة أسنان كهربائية.

وأضافت أنه «يمكن للأطفال تنظيف الأسنان بأنفسهم عندما يتمكنون من الكتابة، إذ تكون المهارات الحركية الدقيقة قد تطورت على نحو كاف يتيح لهم تنظيف أسنانهم بشكل صحيح»، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يساعد الوالدان أطفالهم على تنظيف أسنانهم حتى سن السابعة أو الثامنة.

كما نصحت كانط باستعمال معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لحماية الأسنان من التسوس، مع مراعاة وضع كمية تعادل حبة أرز، على أن تنظف الأسنان لدقيقتين.

ولحماية أسنان الأطفال من التسوس ينبغي أيضاً الإقلال من المشروبات المحتوية على السكر كالعصائر، مع مراعاة أن يبدأ الطفل في شرب السوائل من حافة الكوب وليس من الزجاجة اعتباراً من الشهر الثامن عمره، لتجنب الإصابة بما يعرف بتسوس الأسنان الناجم عن زجاجة الرضاعة.