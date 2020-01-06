الامارات | القرية العالمية: تمديد العرض المجاني للمربيات

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية: تمديد العرض المجاني للمربيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية في دبي، عن تمديد العرض العائلي الخاص بالمربيات اللواتي يرافقن الأطفال، ما يمكنهن من الدخول مجاناً إلى مجموعة مختارة من الوجهات والفعاليات المدفوعة، حتى نهاية الموسم الـ24. من جهته، قال مدير تجربة الضيوف في القرية العالمية، مهند إسحاق: إن «نشاطاتنا تتمحور حول الأسرة، وتوفير النشاطات الترفيهية والثقافية لها، علاوة على تجربة التسوق العالمية، ولذا أتحنا هذا العرض للعائلات». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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