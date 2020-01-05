قبل "جلودن جلوب".. سكارليت جوهانسون محققة الأرقام القياسية: الأكثر إثارة

عقب ساعات معدودة على إنطلاق فعاليات توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ77، التي تشهد تقديم النجمة العالمية سكارليت جوهانسون إحدى الجوائز في الحفل الفني، التي تتميز بإطلالتها الملفتة الأنظار، وسط متابعة الملايين من مختلف دول العالم.

"هن" رصد أبرز الأرقام القياسية، التي حققتها النجمة العالمية، خلال الفقرات التالية:-

الأعلى أجرًا

تربعت ذات الـ34 ربيعا على قائمة الأعلى أجرًا بين الفنانات، بعد أن ارتفع أجرها إلى 56 مليون دولار، بفضل مشاركتها في العمل الفني "Avengers: Endgame"، وهو الفصل الأخير من ملحمة "أفنجرز" السينمائية، الذي تقاضت نظير بطولتها فيه 35 مليون دولار، بحسب لتصنيف مجلة "فوربس" السنوي.

وتجسِّد جوهانسون في أفلام "أفنجرز"، العميلة الخارقة "ناتاشا رومانوف"، الشهيرة بـ"الأرملة السوداء"، والتي ستلعب بطولة فيلم عنها، من المقرر أن يطرح بدور العرض السينمائية خلال العام المقبل 2020.

وفي 2018، تصدرت "سكارليت" قائمة الفنانات الأغلى أجرا في العالم، بمبلغ 40.5 مليون دولار، بسبب مشاركتها بفيلم "المنتقمون"، الذي لعبت خلاله دور "الأرملة السوداء".

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أجمل عيون بحسب facial mapping

احتلت سكارليت جوهانسون المرتبة الأولى بالنسبة لأجمل عيون، في 2016، استنادا إلى نظرية facial mapping، التي تعتمد على تقنية خرائط الكمبيوتر، بحسب "روسيا اليوم".

أكثر امراة مثيرة على قيد الحياة

صوتت مجلة FHM البريطانية على كونها أكثر امراة مثيرة على قيد الحياة، وصوتت مجلة Play boy على كونها أكثر شخصية مشهورة عام 2007.

يذكر أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، أعلنت الترشيحات النهائية، للمنافسة على عدد من الجوائز، وضمت القائمة النهائية للمرشحين، عددا كبيرا من نجوم التمثيل والإخراج والأفلام السينمائية المميزة، التي قدمت على مدار العام، وحققت نجاحا كبيرا.

بينما يتنافس الفنانون في فئات عديدة من الجوائز، مثل: "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، أفضل فيلم درامي، أفضل نص سينمائي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم أجنبي".