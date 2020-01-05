"والدها روائي من أصول أفريقية".. من هى "لوسي" صديقة رامي مالك؟

تظهر بقرب الممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك في جميع الفعاليات الفنية، ملفتة الأنظار بتشجيعها له، واستقباله بالأحضان والقبلات عقب حصاده الجوائز، لتنجح الفنانة لوسي بوينتون، في لفت الأنظار نحوها، وسط انتظار ظهورها مع "مالك" في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، المقرر انعقاده اليوم الأحد.

رصد "هن" أبرز معلومات عن صديقة رامي مالك قبل الحفل خلال الفقرات التالية

1- تبلغ من العمر 25 عامًا، وهي من مواليد 7 يناير 1994، وتنتمي لبرج "الجدي" الفلكي.

2- ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية.

3- تحمل الجنسية البريطانية، بالإضافة إلى جنسية وطنها الأمريكي.

4- والدها كاتب بريطاني من أصل أفريقي يعود إلى دولة زيمبابوي، يدعى جراهام بوينتون، ووالدتها الصحفية أدريان بييلو.

5- لديها أخت أكبر منها سنًا، تدعى إيما.

6- بدأت مشوارها الفني كممثلة في مرحلة الطفولة، من خلال مشاركتها في فيلم Miss Potter عام 2006.

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7- بدأت الصحف الأمريكية في الحديث عن ارتباط الفنان رامي مالك بها في 2017.

8- وذكرت صحفية "هالو"، أن علاقة رامي ولوسي توطدت أثناء لقائهما في مجموعة Bohemian Rhapsody.

9- أكد رامي على علاقته مع لوسي، أثناء حصوله على جائزة بمهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي، حيث قال خلال كلمته: "شكرا لك، لوسي بوينتون.. لقد كنت حليفتي، يا صديقتي وحبي".

10- يحرص "مالك" على تقبيل "لوسي" خلال ظهورهما سويًا في العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها: حفل الجولدن جلوب في نسخته الـ76، وحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91.

يذكر أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، أعلنت الترشيحات النهائية، للمنافسة على عدد من الجوائز، وضمت القائمة النهائية للمرشحين، عددا كبيرا من نجوم التمثيل والإخراج والأفلام السينمائية المميزة، التي قدمت على مدار العام، وحققت نجاحا كبيرا.

بينما يتنافس الفنانون في فئات عديدة من الجوائز، مثل: "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، أفضل فيلم درامي، أفضل نص سينمائي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم أجنبي".