دليلك للعثور على أفضل ظلال الألوان المثالية لبشرتك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد الزي الأسود من الأزياء الخالدة المناسبة لكل زمان ومكان، كما يبدو رائعا على الجميع بغض النظر عن لون البشرة أو نوع الجسم، كما أن تنسيق قطع زي كامل بالأسود يتطلب القليل من الجهد، ولكن ماذا عن الظلال النابضة بالحياة التي يتألق بها المشاهير ويرتدونها بشكل جيد للغاية؟

قد يبدو دمج المزيد من الألوان في خزانة ملابسك أمرا صعبا وشبه مستحيل في البداية، ولكن في الواقع الأمر سهل للغاية يكفي أن تتعلمي القواعد التي يجب عليك احترامها، وذلك بمعرفة الألوان التي تلائم لون بشرتك بشكل أفضل.

وحسب منسقة الإطلالات كريستينا إيرليتش (التي تعمل مع نجمات شهيرات أمثال ماندي مور ولورا ديرن وناتاشا ليون) أن "اللون هو أهم شيء بالنسبة لي عندما يتعلق الأمر بالتنسيق؛ إنه ما يجعل عملي فريدا، وأول شيء أقوم به مع عميلة جديدة هو دراسة لون بشرتها ومعرفة ما سيبدو أفضل عليها، من السهل ارتداء اللون الأسود، لكن الظلال المشرقة يمكن أن تكون جميلة للغاية."

تماما كما هو الحال مع المكياج والشعر، يتركز مفتاح العثور على أكثر الألوان المثالية للشخص على لون البشرة، والذي يمكن تقسيمه إلى ثلاث فئات: دافئة وباردة ومحايدة.

وقالت لياتريس إيسمان، المديرة التنفيذية لمعهد بانتون كولور: "لدى الكثير من الناس ميل طبيعي لفهم أي من تلك الفئات يندرجون فيها، وتنطبق قواعد الجمال التي ترتكز على لون البشرة أيضا على ما يجب عليك ارتداؤه، والذي سيشكل نواة خزانة ملابسك."

ولتسهيل الأمر، قامت إيسمان بتحديد الفئات الثلاث، وكشفت عن ظلال الألوان التي تلائم مختلف أنواع البشرة، وكذلك الألوان التي يجب على هؤلاء الأشخاص تجنبها.

أنت دافئة إذا كان:

لون بشرتك: زيتونيا أو ذهبيا أو مائلا إلى الأخضر

لون شعرك: يتراوح بين البني الداكن والأشقر الداكن.

الألوان الملائمة من عائلة الألوان الدافئة: البرتقالي، الأحمر، الأصفر الذهبي، العنبر، والعسلي الذهبي.

الألوان الملائمة من عائلة الألوان الباردة: ظلال اللون الأخضر والأزرق الأكثر دفئا مثل الزيتوني والفيروزي الداكن والطحلب الأخضر والسرخس والبيستو وظلال الأحمر- الأرجواني.

الألوان المحايدة التي يجب عليك تجربتها: الرمادي الداكن، بني الشوكولا، ظلال الأبيض الكريمية، القمحي، اللاتيه.

الألوان التي يجب عيك تجنبها: الظلال الجليدية ونغمات المجوهرات مثل الجمشت، الياقوت، الروبي.

مصادر إلهامك من المشاهير: جينيفر لوبيز، كاتي هولمز، جيسيكا ألبا، وبيونسيه.

أنت باردة إذا كان:

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لون بشرتك: يتراوح بين الفاتح جدا والداكن جدا مع لمسة من ظل الأزرق.

لون شعرك: يتراوح بين الظلال الداكنة كالأزرق والأسود أو البني الداكن إلى الأشقر الفاتح.

الألوان الملائمة من عائلة الألوان الباردة: الأزرق الفاتح، الأزرق الملكي، الياقوت، الزمرد، الجمشت، ظلال البنفسج الداكنة، الخزامى، الليلكي الثلجي.

الألوان الملائمة من عائلة الألوان الدافئة: الوردي المشرق، والزهري، والروبي، والوردي الساخن.

الألوان المحايدة التي يجب عليك تجربتها: الرمادي والأزرق البحري والأبيض.

الألوان التي يجب عليك تجنبها: البرتقالي والأصفر.

مصادر إلهامك من المشاهير: لوبيتا نيونغو، نيكول كيدمان، كيت بلانشيت، فيولا ديفيز، ولوسي ليو.

أنت محايدة إذا كان:

لون بشرتك: يصعب تحديده

لون شعرك: مزيجا من الألوان كالأشقر مع خصلات رمادية أو البني مع ظلال أكثر دفئا.

لون عينيك: هو العسلي، فمعظم المحايدين لديهم عيون عسلية؛ لأن لونها يميل إلى التغير حسب اللون الذي يرتدونه.

أفضل الألوان الملائمة: من الأفضل اختيار الأزياء بألوان محايدة كالخوخ الفاتح والوردي الناعم ووردي الفاوانيا والأزرق الهادئ وأخضر اليشم والأخضر العسكري.

الألوان المحايدة التي يجب عليك تجربتها: الرمادي الداكن، الرمادي، وظلال الأوف وايت مثل الفانيليا.

الألوان التي يجب عليك تجنبها: أي ظل مشرق للغاية أو نابض بالحياة، بالإضافة إلى الأحمر والأصفر، إذا قررت ارتداء اللون الأصفر، فجربي ظلا ناعما مثل أصفر الذرة الحريري أو الأصفر الرملي الذهبي.

مصادر إلهامك من المشاهير: أمل كلوني، كيري واشنطن، أنجلينا جولي، راشيل آدمز، وجوليا روبرتس.