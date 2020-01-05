7 نصائح بسيطة للحفاظ على الملابس الصوف.. اغسلها مرة واحدة أسبوعيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

الملابس الصوفية من القطع الأساسية في دولاب خلال فصل الشتاء التي لا يمكن الاستغناء عنها، لا تواجه الكثير من السيدات مشكلة العناية بتلك الملابس، لذا يستعرض لكم "الخليج 365" أهم الطرق للعناية بالملابس الصوف وفقا لموقع "theseattle times".

1- بعد ارتداء الملابس الصوف، أفرغ الجيوب لمنعها من الانتفاخ أو الترهل.

2- معالجة البقع الصغيرة عن طريق غسلها بالماء البارد ثم تنظيفها بقطعة قماش نظيفة.

3- يتم تجفيف الملابس الصوف بعد الغسل عن طريق عصرها برفق.

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4- عدم تعرضها بعد غسلها لأشعة الشمس مباشرة، إنما يجب وضعها بعيدًا عن أشعة الشمس.

5- أثناء السفر توضع الملابس الصوف من خلال لفها بالمناديل الورقية؛ للحفاظ على شكل القماش وتجنب التجاعيد.

6- للتجديد والفرد من التجاعيد يمكن استخدام المكوة وضبطها على درجة حرارة مناسبة للملابس الصوف.

7- للحفاظ على سلامة الملابس الصوف في حالة جيدة يمكن تنظيفها مرة واحدة في الأسبوع.