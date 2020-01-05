ينقص الوزن في 4 أيام.. تعرف على فوائد دايت الفراولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

تعتبر الفراولة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، مثل فيتامين سي، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، فضلًا عن محتواها المنخفض من السعرات الحرارية، الأمر الذي يجعلها من الأطعمة المناسبة لمتبعي الدايت.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن دايت الفراولة، وفقًا لموقع "Live strong".

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