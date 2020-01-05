إطلالات النجمات: نانسي عجرم تخطف الأنظار.. صبا مبارك تتألق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:
إطلالات النجمات عادة ما تخطف الأنظار، إذ يحرصن دائما على الجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.
بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:
-نانسي عجرم:
اختارت نانسي عجرم بنطلون من الدنيم باللون الأزرق الفاتح، مع توب باللون الأسود، مزينًا بالحبيبات البراقة باللون الفضي اللامع، ونسقت مع الإطلالة فرو باللون الفوشيا الهادئ.
واعتمدت تصفيفه الشعر الويفى المنسدل من الخلف، مع ماكياجًا ناعمًا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى بدرجات الألوان الترابية، مع أحمر شفاه باللون الكاشمير.
-مي عمر:
تألقت مي عمر بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت بنطلون باللون الأسود، مع توب وجاكيت طويل باللون الأحمر، ونسقت مع الإطلالة بوت باللون الأسود.
واختارت تصفيفه الشعر المنسدل بشكل ويفي من الأسفل، مع ماكياجًا ناعمًا بألوان الكاشمير.
-صبا مبارك
اعتمدت صبا بنطلون جينز بقصة "Skinny"، مع توب باللون الأسود، بأكمام طويلة، وقصة "V neck"، ونسقت مع الإطلالة حذاء بصيحة "lace up".
واختارت تصفيفه الشعر الكيرلي المنسدل بشكل عشوائي، مع ماكياجًا ناعمًا بدرجات الألوان الترابية مع الكاشمير.
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