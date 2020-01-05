رغم رائحته الذكية.. تعرف على أضرار البخور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

يعتاد بعض الأشخاص على إشعال البخور في المنزل، وذلك لرائحته الذكية، التي تساهم في التخلص من الروائح الكريهة، مع العلم أن استنشاق الأدخنة المنبعثة منه، قد يهدد الصحة العامة ببعض المضاعفات.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أضرار البخور على الصحة العامة، وفقًا لموقع "Health line".

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