محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
يعتاد بعض الأشخاص على إشعال البخور في المنزل، وذلك لرائحته الذكية، التي تساهم في التخلص من الروائح الكريهة، مع العلم أن استنشاق الأدخنة المنبعثة منه، قد يهدد الصحة العامة ببعض المضاعفات.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أضرار البخور على الصحة العامة، وفقًا لموقع "Health line".
للمزيد عن أضرار البخور.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر رغم رائحته الذكية.. تعرف على أضرار البخور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.