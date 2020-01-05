احذري المدفأة في الشتاء.. تهدد طفلكِ بمخاطر جسيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:
المدفأة، من الأجهزة الكهربائية التي تستخدمها الأمهات في فصل الشتاء، لحماية أطفالهن من برودة الطقس أثناء النوم، مع العلم أن التعرض المستمر لها، قد يعرض صغار السن لبعض الأضرار الخطيرة.
في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" أضرار المدفأة على صحة الأطفال، وفقًا للدكتور محمد صلاح شبيب، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة.
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