"غطوني والنبي".. مصريون يسخرون من برودة الطقس بالكوميكسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي - أسماء مرسي

موجة من الطقس السيئ غير المستقر تشهدها مصر، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بلغت حد الصقيع ليلًا، مع سقوط أمطار وصلت إلى رعدية وعنيفة وغير مسبوقة في بعض المناطق مثل الإسكندرية.

وكعادة الشعب المصري المحب للنكتة والفكاهة، اشتعل موقعا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بالكوميكسات الساخرة من موجة الطقس السيئة، والتي نستعرضها لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد طقس غدًا الإثنين، موجة غير مستقرة، إذ تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس. كما يتكون الطقس ليلًا في وسط وشمال سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح بعد غدٍ الثلاثاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس. كما يتكون الطقس ليلاً في وسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة.