كيفية الحصول على شعر لامع

تسعى معظم السيدات للحصول على شعر لامع وناعم، حتى تبدو بشكل أكثر رقة وجاذبية، من خلال إقدامهن على استخدام مستحضرات التجميل، ظننًا منهن أنا ستجعلهن أكثر جمالًا وبأقل جهد.

ويُقدم "هُن" نصائح للحصول على شعر ناعم وأكثر لمعانا دون اللجوء لمستحضرات التجميل:

خل التفاح

يعتبر خل التفاح من المواد الصحية والطبيعية الموجودة في أغلب المنازل، والذي يتميز بأن له العديد من الفوائد المعروفة للصحة وللبشرة، وكذلك فإن غسل الشعر بخل التفاح يوفر العديد من الفوائد الصحية لعلاج مشاكل الشعر المختلفة، حيث يساعد على منح الشعر النعومة واللمعان من وقت لآخر، لأنه يخلص الشعر من الدهون والأوساخ التي تتراكم عليه وتجعله يبدو غير لامع وباهت، وينصح بتجنب استعماله بكثرة بالإضافة لتخفيفه بالماء.

Advertisements

الماء البارد

غسل الشعر بالماء البارد يعتبر من أصح الوسائل التي تعطي الشعر رونقًا وجمالًا، عكس الماء الدافئ والساخن، الذي يسبب خشونة الشعر وفقدان اللمعان.

زيت الخروع

يستخدم زيت الخروع لزيادة كثافة الشعر، كما أن له خصائص مرطبة، ويسمح محتواه العالي من البروتين بملء بقع الكيراتين التالفة في شعرك، مما يجعله ناعمًا ولامعًا وأقل عرضة للتجعد، ومع ذلك، فإن الطبيعة السميكة لزيت الخروع تجعل من الصعب التعامل معه أثناء استخدامه على شعرك، لذا يمكن إضافة زيت آخر له.