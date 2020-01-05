أستاذ أورام: نسب الشفاء ارتفعت إلى 75% باستخدام العلاج المناعي

قال الدكتورهشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام، رئيس الجمعية الدولية للأورام، إن إطلاق العلاج المناعي لأول مرة في أورام الثدي ثلاثية السلبية والمنتشرة، أثبت نجاحه مع العلاج الكيميائي، مقارنة بالعلاج الكيميائي فقط، حيث ارتفعت نسب الشفاء إلى 75%.

وأضاف أن استخدام العلاج المناعي لأول مرة في سرطان الكبد، أظهرت النتائج تغلبه على العلاج الموجه، مما يضاعف نسب الاستجابة ونسب الشفاء، في حين أظهرت النتائج تحسنا شديد في علاج أورام الكلى، عن طريق العلاج المناعي والموجه، مقارنة بالعلاج الموجه فقط في أورام الكلى المنتشرة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي للجمعية الدولية للأورام، على هامش مؤتمرها الدولي الثاني عشر لأورام الثدي والأورام النسائية والعلاج المناعي للأورام، إلى أن العلاجات الموجهة الهرمونية ساعدت على رفع نسب الشفاء إلى 70%، مقارنة بـ40% فقط للعلاج الهرموني في أورام الثدي المنتشرة.

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ومن جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الكريم، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، إلى أن المؤتمر سوف يناقش أهم الأبحاث والخطوط الاسترشادية في تشخيص وعلاج الأورام بمشاركة 100 من أهم خبراء العالم في هذا المجال.

أضاف أن المؤتمر سيصدر عددا خاصا من الدورية العالمية "توموري"، متضمنا ملخصات الأبحاث المختارة من بين مئات الأبحاث المقدمة من كل أنحاء العالم.

وقالت الدكتورة هبة الظواهري، أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي، إلى أن إحصائيات المعهد القومي للأورام أظهرت اتخفاض متوسط عمر الإصابة بأورام الثدي للمصريات، مقارنة بمعدلاتها بالغرب، حيث إن متوسط سن الإصابة بأورام الثدي في مصر 45 - 50 عاما، ومتوسط الأعمار بالغرب 65 - 70 عاما.