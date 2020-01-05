أصالة: صوتي سفير للحب والأمل ودعم للمرأة في مواجهة السرطان

تستعد المطربة أصالة، لحفلها الخيري الذي ستوجه أرباحه لصالح علاج مريضات السرطان، والذي تقيمه المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي والنساء "BGICS" تحت شعار "بعشق حياتي"، والذي سيقام الجمعة المقبل، بأحد فنادق مصر الجديدة.

وأكدت "أصالة" سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل الذي يدعم المرأة، قائلة: "شعرت بالفخر الشديد من الدعوة التي وجهتها لي المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي والنساء، لمشاركتهم في حفلهم السنوي لمساندة ودعم هذه الحملة الإنسانية، فكل منا له دوره في محاربة الألم الذي تشعر به تلك السيدات، فصوتي سيكون بمثابة سفير للحب والأمل الذي يجعل من المرأة جيشاً يحارب الضعف والمرض واليأس".

وأضافت: "أتمنى أن أكون سببا في توفير دواء طيبا ليس للعلاج فقط، بل لدعم تلك الأرواح التي تبحث عمن يدعمها نفسيا، وهو ما سأفعله بصوتي والأغاني والتي سأقدمها لهن، ليتمكن من محاربة تلك الآلام التي يشعرن بها، ولذلك اخترت مع فريق المؤسسة أغنيتي "بعشق حياتي" عنوانا لهذا الحفل".

وقال دكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، ورئيس المؤسسة: "هذا العام نقوم باستكمال مسيرة الأبحاث الخاصة بمرض السرطان الذي تتعرض له النساء، وإمكانية توفير العلاج لهن، والوصول إلى العلاج الأنسب لكل مريضة، خاصة في أورام الثدي والرئة والقولون والمبيض، وحديثا لأورام الساركوما، وأورام الرأس أو الرقبة، والكثير من الأورام النادرة والمستعصية، حيث سيُخصيص ريع الحفل الخيري لاستكمال مسيرة العلاج وهذه الأبحاث".

وأضاف الغزالي: "عندما تواصلنا مع النجمة "أصالة" لمشاركتنا هذا العام في الحفل السنوي الخيري الذي تنظمه المؤسسة، رحبت على الفور، وأكدت أنها سعيدة بأن يكون لها دور في استكمال مسيرة العلاج والأبحاث من أجل القضاء على السرطان وأنواعه لدى السيدات، واخترنا معا اسم الحفل لإحدى أغنياتها بعنوان "بعشق حياتي" لأن كلمات الأغنية تدعو السيدات إلى تحدي العالم وكل مايحدث لهن، وأن يكن أفضل حالا بالرغم من كل الظروف اللاتي تمر بهن، فهي أشبه بدعوة إلى التفاؤل وتغيير الحالة النفسية لمريضات السرطان للأفضل".