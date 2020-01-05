- 1/2
- 2/2
على مقعدها المتحرك، وبملابس فضفاضة، مرتدية عباءة وايسكارف ملفوف حول رقبتها، هكذا ظهرت الفنانة نادية لطفي، وهى تحتفل بعيد ميلادها، برفقة المخرج مجدي أحمد علي، الذي أعد لها تورتة طُبعت عليها صورتها، مضيفًا بعضٍ من أنواع الطعام المختلفة التي وضعت عليها كالكوارع والمحشي والممبار والزيتون واللفت.
وشارك المخرج عددا من الصور التي جمعت بينه وبين الفنانة خلال عيد ميلادها، عبر حسابه على فيس بوك، وأرفق تعليقًا عليها:"مع الجميلة نادية لطفي.. عيد ميلاد سعيد مع واحدة من (أجدع) النساء"، وأضاف في تعليق آخر: "في عيد ميلاد الرائعة نادية لطفي: تورتة وكوارع ومحشى وممبار، مع نفحة من لفت وزيتون، من صنع يديها.. دمت لنا ولمحبيك الكثر".
شهدت حياة نادية لطفي العاطفية 3 أزواج، هم الظابط البحري عادل البشاري، المهندس إبراهيم صادق، والمصور الصحفي محمد صبري.
كانت هذه تفاصيل خبر تورتة وكوارع وممبار ومحشي.. نادية لطفي تطفئ الشمعة 83 على مقعد متحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.