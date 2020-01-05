تمارين رياضية لمحاربة تجاعيد الوجه

تعاني بعض الفتيات من ظهور تجاعيد الوجه، مما يؤثر على مظهرهن، وتوجد بعض التمارين الرياضية التي تحد من ظهور التجاعيد في الوجه، كما ذكرها موقع "Every day":

شد الرقبة وزوايا الفم

تقليد حركة فم السمكة لمدة 3 دقائق

التمرين

قومي بشفط الخدين للداخل حتى تتخذ الشفاه شكل الرقم 8 (كما لو كنت تقلدين حركة فم السمكة).

حافظي على هذه الوضعية لمدة 10 ثوانٍ.

أعيدي هذا التمرين 20 مرة.

تمرين القبلة لمدة دقيقتين

قومي بمط شفتيك إلى الأمام، كما لو أنك تطبعين قبلة.

حافظي على هذه الوضعية لأطول فترة ممكنة (30 ثانية).

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للحصول على نتيجة أفضل، ضعي إصبعين على شفتيك للضغط وتقوية العضلات حول الفم.

أعيدي هذا التمرين 4 مرات.

انطقي الحروف أثناء الضحك لمدة دقيقتين

يتضمن هذا التمرين نطق سلسلة من الحروف أثناء استغراقك في الضحك.

تنفسي بعمق قبل بدء التمرين.

أعيدي التمرين 3 مرات.

نصائح للوقاية من التجاعيد

لا تهملي غسل وجهكِ، للتخلّص من الزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة، والتي تعتبر ضرورية لتقليل ظهور الخطوط الرفيعة.

حافظي على صحّة عينيكِ

فإذا كنتِ بحاجة لنظارة طبية ارتديها، وإذا كنتِ تعانين من حساسية الشمس ارتدي النظارات الشمسية.

النوم على الظهر

نامي على ظهرك، لأن وضعيات النوم الأخرى تؤدّي إلى ظهور التجاعيد مع الوقت.

تناول الأسماك

وذلك لغناها بالبروتينات والأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تحافظ على نضارة البشرة وشبابها.

8 أكواب من الماء

اشربي ما لا يقل عن 8 أكواب يومياً من الماء، للحفاظ على نسبة الرطوبة في الجسم، وحماية البشرة في النتيجة من ظهور التجاعيد.