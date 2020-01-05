حرب كرموز وعلي ربيع ورقم سري.. محطات في قصة حب أحمد فهمي وهنا الزاهد

أحمد فهمي معلقا على صورة هنا الزاهد: "طلعت مش وحشة والله"

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جمعت الصدف بين قلبيهما، لتقودهما إلى قصة حب كبيرة توجت بالزواج، حينما التقيا للمرة الأولى في إحدى دور العرض السينمائية، ومرة أخرى في أحد المطاعم، ليتفاجأ الجميع بإعلان خطبتهما.

مراحل عديدة مر بها الفنانان أحمد فهمي وهنا الزاهد، قبل وبعد ارتباطهما، لينتهي الحال بإعلان "فهمي" زواجه من "هنا"، وأقيم حفل زفاف أسطوري لهما بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، والذي تألقت خلاله هنا الزاهد، وظهرت كالأميرات.

ويتزامن اليوم الأحد، 5 يناير، مع عيد ميلاد الفنانة هنا الزاهد، الـ26، ويقدم "هُن" محطات في قصة حبها مع زوجها الفنان أحمد فهمي، خلال السطور التالية.

حرب كرموز.. كلمة السر

التقيا للمرة الأولى خلال العرض الخاص لفيلم "حرب كرموز"، وصدفة أخرى جمعت بينهما بأحد المطاعم، لتتوطد علاقتهما في فترة قصيرة لم تتجاوز الـ30 يومًا، ليقرر "فهمي" خطبة "هنا" في أغسطس الماضي، ويقام حفل عائلي اقتصر على المقربين.

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"13 سنة فارق سن كبير"

تعرض الثنائي لانتقادات عدة عقب إعلان خطبتهما، بسبب الفارق السني بينهما، والذي يبلغ 13 عامًا، فلم يسلما من سهام رواد "السوشيال ميديا" التي لا تترك أحدا لحال سبيله، كما أوضحت "هنا" خلال حوارها في برنامج "حفلة 11"، عبر فضائية "On E".

طيبة "فهمي" جعلت "هنا" تتغاضى عن فارق العمر بينهما، لتمضي في طريقها غير مبالية بما يقوله الآخرون: "كنت عايزة أتجوز حد أكبر مني بـ10 سنين، وهو شكله مايديش 38 سنة، يبان أصغر كتير".

الكوميديا والرومانسية، شيئان لا تخل منهما العلاقة بين "فهمي" و"هنا"، وذلك من خلال ما يظهراه في تصريحاتهما في البرامج على القنوات الفضائية.

"فهمي" عن هنا الزاهد: أمي أول ما شفتها قالت هي دي

كشف الفنان أحمد فهمي، عن تفاصيل لقاء والدته بالفنانة هنا الزاهد، متابعًا أن والدته أعجبت بها، وتمنت أن يتزوجها، بعد لقاء لم يدم سوى 10 دقائق.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة"، عبر فضائية "دي إم سي": "أمي أول ما شافتها، دخلت جوه، قالت لي خلاص بقى يا أحمد هي دي، أنا مرتاحة ونفسي دي تبقى مرات ابني"، مستطردًا: "قلت لها دي بقالها 10 دقائق اعرفيها الأول".

أحمد فهمي: هنا الزاهد تمتلك الأرقام السرية لحسابي على إنستجرام

قال "فهمي" عبر برنامج "صاحبة السعادة"، إن "خطيبته" هنا الزاهد، تمتلك الأرقام السرية لحسابه على إنستجرام، لأنها هي التي أنشأت له الحساب، معقبًا: "لحد دلوقتي معاها، ولو غيرته هيبقى بعمل حاجة غلط، ولو حصل حاجة هبقى متراقب".

فهمي عن هنا الزاهد: "كنت فاكرها بيئة"

روى الفنان الكوميدي، خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، تفاصيل أول لقاء جمعه بالفنانة هنا الزاهد، قبل ارتباطهما، بعد أن شاهدها لأول مرة، خلال العرض الخاص لفيلم "حرب كرموز".

وأضاف "فهمي": "كنت فاكرها "بيئة" عشان موضة الشعر الأصفر والعيون الخضراء دي بتكون مضروبة في مصر، ولما خرجت برا لقيت واحد من برا المجال بيقولي إيه ده أنت قاعد مع هنا الزاهد؟ دي قمر، أنا كنت في الكنافة ومعرفش حاجة وأنها مكسرة الدنيا، روحت راجع قاعد معها تاني بس ما أخدتش رقمها".

"فهمي" عن "هنا": بحب شكلها من غير "ميك أب"

نوه "فهمي" إلى أن ثاني لقاء جمعه بهنا الزاهد، كان في فرح شقيقتها، وقال: "شوفتها من غير ميك أب، وأنا بحب شكلها من غيره، وكانت قاعدة مع علي ربيع، وبعدها بثلاثة أيام لاقيته بيكلمني، كنت شاكك انهم متفقين إنهم يخلوني آجي أقعد معاهم في الكافية، وقالتلي أنت ازاي مش عندك إنستجرام؟".

أحمد فهمي: أرفض إساءة الجمهور لـ"هنا"

صرح "فهمي" عبر برنامج بأنه لا يمانع أن يقوم المعلقون على حساب خطييته على إنستجرام، بمعاكستها، كونها فنانة، لكنه يرفض الإساء والتجاوز، وبالتالي سيرد على التعليقات التي لا تعجبه، بمنتهى القسوة.

أحمد فهمي: هنا بتطلع من حمام السباحة شبه علي ربيع

روى "فهمى" موقفا كوميديا بينه وبين "هنا" قائلا: "هنا لما بتنزل الميَّه وبتطلع، شكلها بيكون غير خالص، ومبتكونش رقيقة أبدا".

وأضاف: "صورت هنا مرة وهيا طالعة من البسين، وكان نفسي كل جمهورها يشوفها"، ساخرا: "كنت شايف علي ربيع قدامي".