6 أبراج يشعرون بالوحدة طول الوقت منهم "العذراء" بسبب كثرة الانتقادات

قد يشعر الإنسان أحياناً بالوحدة بالرغم من تواجده بين الكثير من الأشخاص سواء عند حضور إحدى الحفلات أو التنزه مع بعض الأصدقاء، أو يختار هو الانعزال عن الآخرين لأسباب مختلفة، ويعتقد البعض أن معاناة البعض من الوحدة دائمًا يرجع إلى صفاته التى اكتسبها من برجه الفلكى، ولذلك نتعرف فى هذا التقرير على بعض مواليد الأبراج الفلكية الذين دائماَ ما يشعرون بالوحدة ، وفقاً لما ذكره موقع "yourtango" للعلاقات.

أبراج فلكية دائما تشعر بالوحدة



برج العذراء (23 آب/أغسطس - 22 أيلول/سبتمبر)

يعتبر برج العذراء من الأبراج المفرطة فى انتقاد نفسها والأخرين بطريقة قاسية، لذلك يبتعد عنه بعض الأصدقاء أو يرغب هو فى الابتعاد عن الأخرين، لأن ببساطة لا أحد يريد أن يكون بمصاحبة شخص ينتقده دائماً، كما يفضل برج العذراء الانعزال عن الآخرين للابتعاد عن الأشخاص الخطأ كما هو يعتقد.

برج الجدى (22 كانون الأول/ديسمبر - 19 كانون الثاني/يناير)

يشعر برج الجدي أحياناً بالرغبة فى الانعزال عن الأخرين، وتجنب التواصل مع أحد، لتجنب إساءة فهمه أو تعرضه لمكروه يجهله.

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برج الحوت (19 شباط/فبراير - 20 آذار/مارس)

يشعر الحوت دائماً بالوحدة، بالرغم من أنه لا يحبذها، ولكنها قد تكون بالنسبة له مصدر إلهام للتفكير فى أفكار إبداعية، وذلك لتمتعهم بالخيال الواسع، ويتجهون لذلك للتخفيف عن أنفسهم الشعور بالوحدة.

برج الحمل (21 آذار/مارس - 19 نيسان/أبريل)

بغض النظر عن الأنشطة التى يقوم بها برج الحمل، إلا إنه فى كثير من الأحيان يشعر بالوحدة بسبب عدم شعوره بالأمان، وذلك عندما يفكرون فى إنهم فقدوا التواصل مع أحد المقربين لهم، أو ربما عندما يتعرضون للخيانة من أقرب الأصدقاء.

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برج العقرب (23 تشرين الأول/أكتوبر - 21 تشرين الثاني/نوفمبر)

يفضل العقرب قضاء بعض الوقت بمفرده، والانعزال عن الأخرين، لذلك اعتاد من حوله على ذلك، ولهذا عندما يحتاج للتواجد مع أحد الأصدقاء، لا يجد أحد حوله، كما معروف عن العقرب بأنه عندما يتعرض للخيانة من أحد الأشخاص فهو ينتقد الجميع ويعاملهم بحذر شديد، لذلك قد يخسر الكثير من الأصدقاء خلال هذه الفترة.

برج القوس(22 نشرين الثاني/نوفمبر - 21 كانون الأول/ديسمبر)

يعتبر برج القوس من الأبراج الاجتماعية، الذى يسعى لتكوين المزيد من الأصدقاء ولكنه رغم ذلك يشعر أحيانًا بالرغبة والحاجة للانعزال عن الآخرين لاكتشاف نفسه من جديد وإذا فشل فى الموازنة بين الرغبتين فإنها كثيرًا ما يشعر بالوحدة عندما يحتاج أحد ولا يجده معه.

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