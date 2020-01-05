القومي للمرأة يطالب بضبط الجناة الحقيقيين في "التحرش الجماعي بالمنصورة"

أعلن المجلس القومي للمرأة تقديمه الدعم الكامل للفتاتين ضحيتي واقعة التحرش الجماعي بالمنصورة.

وصرحت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، بأنه جرى التواصل معه الفتاتين، والتعرف على آخر مستجدات القضية، وسوف يقوم المجلس بمساندتهما ودعمهما قانونياً من خلال تولي أحد المحامين بمكتب شكاوى المرأة، القضية، دون أي أعباء مالية على الفتاتين، مع تحمل المكتب كافة المصروفات، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي الكامل لهما من خلال متخصصين.

وأكد المجلس القومي للمرأة، أنه يثق في قدرات ضباط الشرطة في سرعة القبض على الجناة الحقيقيين المتسببين في هذه الواقعة.

ويطالب المجلس بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة، وفقا لما نص عليه القانون، ليكونوا عظة وعبرة، لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذا الفعل المشين.