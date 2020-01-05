إليسا تدافع عن زوج نانسي عجرم: أنبل إنسان.. وعيب عليكم التلفيق

دافعت الفنانة اللبنانية إليسا عن المنتقدين لتصرف زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، حينما أطلق النار على لص حاول سرقة فيلتهما، ما أدى إلى مقتله.

ونشرت إليسا، عبر حسابها على تويتر، تغريدة قالت فيها: "لو هالكم شخص البلا ضمير وبلا ذوق بيخففو نظريات وحكي وبيشوفو هالفيديو اللي بيفرجي كل الحقيقة.. عيب تلفيق الحكي بهيك ظروف، العقول المريضة تقعد عا جنب.. وفادي الهاشم أنبل إنسان باللي عملو لحماية عيلتو ولازم الإفراج عنو بسرعة.. كلنا محلو منعمل نفس الشي".

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وكانت الفنانة نانسي عجرم، تعرضت لحادث سرقة فيلتها بنيو سهيلة بلبنان، إذ اقتحم أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، فيلتها بغرض السرقة، وتمكن من التسلل ليلًا إلى داخل المنزل، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، الذي أشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

واعتبرت مصادر التحقيق، أن زوج نانسي عجرم، كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، على اعتبار أن السارق اقتحم منزله، وهاجم افراد أسرته، مسلَّحا بمسدس.