5 اتجاهات عصرية لارتداء التنانير والأحذية في الموسم الحالي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد لا تحظى التنانير بالشعبية ذاتها التي تحظى بها السراويل والفساتين، لكنها تعد من القطع الأنثوية الأنيقة المتعددة الاستخدامات والتي يمكن تنسيقها مع كل شيء بدءا من الكنزات المحبوكة المكتنزة إلى البلوزات الحريرية؛ إذ إنها وعلى عكس الفساتين، يمكن مزجها ومطابقتها مع توبات مختلفة للحصول على إطلالات حيوية وجديدة دائما، كما أن التنانير بمثابة القطعة الحرباء في خزانة الأزياء وتميل إلى تناسقها بشكل جيد مع مختلف اتجاهات الموضة.

لذلك فمن الجيد دائما إبقاء خزانة ملابسك غنية بعدد من الصور الظلية المختلفة للتنورة لتتناسب مع الاتجاه الرائج في الوقت الحالي.

اكتشفي معنا فيما يلي أبرز تشكيلات التنانير والأحذية التي يمكنك ارتداؤها طوال الأشهر الباردة:

بوت رعاة البقر + تنورة تحت الركبة

أصبحت أحذية بوت رعاة البقر من اتجاهات الأحذية الرائجة لعدة مواسم ولا تظهر أي علامة على التباطؤ، ولتنسيقها مع التنورة ننصحك باختيار التنورة التي يصل طولها تحت الركبة لتضفي بعدا جماليا على إطلالتك الشتوية.

سترة الكارديغان ذات الأزرار + التنورة المتوسطة الطول

في ظل الجو البارد، أصبحت سترة الكارديغان ذات الأزرار من القطع الرائجة حاليا، خصوصا بعد ظهورها القوي خلال أسابيع الموضة العالمية وعلى العديد من المدرجات، ويمكنك تنسيقها مع تنورة ميدي وبوت الكاحل أو بوت طويل، فكلاهما يمكنهما أن يجعلاكِ سيدة أنيقة.

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معطف البافر الملون + تنورة تحت الركبة وجوارب ملونة أو محايدة

إنه موسم سترات البافر الجريئة الملونة، لكن بدلا من تنسيقها مع بنطلون الجينز، جربي التنورة القصيرة بطول الركبة والجوارب لإطلالة شتوية منعشة.

الأحذية المكتنزة + التنورة المتوسطة الطول متعددة الطيات

اجتاحت الأحذية المكتنزة بأنماطها المختلفة من الكريبرز إلى بوت البلاتفورم كل مكان في الآونة الأخيرة، وأفضل طريقة لارتدائها هي بتنسيقها مع تنورة متوسطة الطول مطبعة ومتعددة الطيات.

السترة المخملية + التنورة المطبعة

الشتاء هو الوقت المثالي لاحتضان السترة المخملية ويمكن الحصول على إطلالة فريدة من نوعها بتنسيقها مع تنورة طويلة مطبعة.