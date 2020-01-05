عـودة الفساتين الضخمة وفساتين المارينغ بالكرانيش والريش

على اسم حلوى المارينغ Meringue بامتلائها واستدارتها، نشأت فئة من الفساتين الضخمة التي تطمس معالم القوام. وقد وجدت صدى طيباً في أوساط الموضة نظراً لتناغمها مع الميل العام، نحو ارتداء كل ما هو فضفاض وبقياس أكبر من الفعلي بكثير. فكيف شقت طريقها؟ وما ملامح عودتها الجديدة؟ وكيف تتحقق معها أناقتك؟

مارينغ بالكرانيش والريش

تألقت فساتين المارينغ في كل من الألبسة الجاهزة والهوت كوتور أو الراقية هذا الشتاء. وقد تفنن مصممو الخياطة الراقية في تطعيم إبداعاتهم العملاقة بالمزيد من التفاصيل، غير مكتفين بالامتلاء وضخامة الحجم والأبعاد الثلاثية والأشكال المنحوتة، فنراهم يضيفون الفيونكات كبيرة الحجم (فيكتور آند رولف، ألبرتا فيريتي)، والكرانيش المتزاحمة على الكتفين (فالنتينو)، وشلالات الريش المتطاير (جيفنشي)، مع اعتماد ألوان رزينة حادة كالأسود لدى كريستيان ديور، أو البرتقالي الفاقع لدى رونالد فان دير كيمب، أو السماوي بدرجة باستيل ناعم لدى جيامباتيستا فالي.

أناقتك بالمارينغ

• الفساتين ذات الأكمام المنفوشة وخط الخصر المنخفض تخفي معالم الجسم تماماً ولا تظهر أي عيوب قد تتمثل في القوام غير المتناسق (روكساندا).

• نسقي مع فستان المارينغ الأحمر اكسسوارات من الجلد الأسود اللامع لأناقة عصرية. استعيني بالحزام العريض مع بوت طويل العنق، خاصة إن كانت تنورة الفستان ذات أطوال متباينة، أي قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف (ألكسندر ماكوين).

• اتبعي أحدث خطوط الموضة الرسمية، واجمعي بين الشيفون والريش والجلد، في إطلالة واحدة، على أن تكون بلون واحد وهو الأسود (بالمان).

• جددي فستانك الأسود الفضفاض التقليدي بحذاء باللون العاجي، وحقيبة صغيرة على هيئة قلب أحمر يتم ارتداؤها حول العنق ووضعها على أحد جانبي الصدر محل القلب (Beautiful People).

• تصميم الفستان بأكمام منفوشة منفصلة، يتيح لكِ إمكانية ارتدائه بأكثر من شكل (جيني).

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• الفستان الفضفاض على هيئة معطف مع جوارب من نفس النقشة، يمنحان قامتك طولاً ملحوظاً (ريتشارد كوين).

• الأكمام المشقوقة في الفستان المعطف تعزز امتلاءه. وكلما ازداد الحجم، تألقت أناقتك (دولتشي آند غابانا).

لعل الجمال الحقيقي لفساتين المارينغ يكمن في الشعور بالراحة عند ارتدائها، فهي فضفاضة بصورة مبالغ فيها، ولا تحدد القوام، وبالتالي ترفع معدلات الثقة بالذات، وتمنح درجة عالية من الاحتشام. والأجمل أنها أتت، هذا الشتاء، بألوان زاهية تبعث على الشعور بالبهجة. البرتقالي بعدما كان مقصوراً على فصلي الربيع والصيف، أفسح لنفسه مجالاً لدى العديد من دور الأزياء (كارولينا هيريرا، ماري كاترانتزو، ريتشارد كوين).

مارينغ بالألوان

اتسع المدى اللوني في فساتين المارينغ ليشمل الوردي، والأخضر الفوسفوري، والبنفسجي، وحتى ألوان قوس قزح، إلى جانب ألوان الباستيل الرقيقة. كما أن بعض الفساتين الضخمة جاءت على نحو يوحي بأنها مأخوذة من خزانة ملابس الجدات، بينما بدا البعض الآخر مفعماً بروح الشباب، حتى إن الفساتين من الساتان باللون الخوخي الناعم جعلتنا نشعر بأننا أمام فتاة صغيرة ترتدي فستان والدتها!

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