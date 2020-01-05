تعرفي على اتيكيت آداب التصرف في دعوات "البوفيه"

ماذا لو دُعيت إلى حفل عشاء راقٍ، وفوجئت هناك بوجود أنواع من المأكولات التي لم يسبق لك أن شاهدتها أو تناولتها من قبل؟

هل تكتفي بالنظر إلى المائدة، وتأمُّل الأطباق المعروضة، والتمنّي لو كنت على دراية بـ"إتيكيت" تناول الطعام في مثل هذه المناسبات الخاصة؟ أم تقرر العمل بالمثل الشعبي القائل: "كُل على ذوقك والبس على ذوق الناس؟". لتفادي أي إحراج، نقدّم لك قواعد تناول بعض أنواع الطعام التي يصعُب التعامل معها على المائدة.

الخبز: ينبغي عدم تقطيعه بالسكين وإنما باليدين، وفوق الصحن الجانبي المخصص له.

الزبدة والكافيار: تؤخذ قطعة صغيرة من الخبز وتُمرغ الزبدة أو الكافيار عليها بلطف.

الجبن: بواسطة السكين الخاص بالجبن، تؤخذ قطعة صغيرة من القالب الكبير ثم توضع في الصحن، قبل تناولها بالشوكة. في الإمكان أيضاً تناول قطعة الجبن الصلبة بالأصابع.

الأرضي شوكي: ينبغي الإمساك بها بيد واحدة والاستعانة باليد الثانية لسحب وريقاتها الواحدة تلو الأخرى، ثم تغميس الجزء اللين من الأوراق في الصلصة المرافقة، قبل تناوله بالضغط عليه بالأسنان أثناء سحب الورقة للخارج.

البطاطا المشوية: يؤكل ما بداخلها بالشوكة في حال قُدّمت بقشرتها على طبق وكانت مشقوقة بالنصف. في حال الرغبة في تناول القشرة، وجَبَ تقطيع البطاطا بالكامل بالسكين إلى أجزاء صغيرة قبل تناولها بالشوكة.

العنب: لا يؤخذ عنقود عنب كامل، بل يُقطع عنق صغير منه وتناول حبّاته بالأصابع.

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الموز: في حفلات العشاء الرسمية ينبغي إحداث شق صغير في القشرة بواسطة السكين قبل تقشيرها باليد، ثم تقطيعها دوائر أو شرائح لتؤكل بالشوكة.

بَلح البحر: تُمسك "القوقعة" بالأصابع ثم تستخرج محتوياتها بالشوكة. إذا كانت إحدى القواقع غير مفتوحة ينبغي عدم محاولة فتحها بالقوة، بل اختيار "قوقعة" أخرى.

الحساء: يُمكن شربه في حال قُدّم في فنجان. أما إذا قدّم في صحن عميق، فيتعين استخدام الملعقة بحيث توضع في الحساء ثم تحرك بعيداً عن الشخص، قبل أن ترفع نحو الفم لتناول الحساء من الطرف الجانبي للملعقة.

الملح: إذا كان الملح موضوعاً في وعاء صغير، يجب أن يُغرف قليلاً منه بالملعقة ثم وضعه على طرف الصحن الرئيسي، والاستعانة بالسكين لرَشّ الملح على الطعام.

القريدس: يمكن تناوله بالأصابع في حال قُدّم بذيله. أما إذا كان منزوع الذيل، فعندها يجب تناوله بالشوكة الخاصة بثمار البحر، بعد تقطيعه جزأين.

الأفوكادو: في حال قُدّم بقشرته يجب عندها استخدام الملعقة لتناوله.

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