تعرف على أهم قواعد اتيكيت استخدام وسائل النقل العامة

يستخدم الكثير منا في تنقلاتهم وسائل نقل مختلفة، فقد تكون وسائل النقل العامة كالحافلة والقطار ومراكب المسافرين، أفضل وأحسن اختيار من حيث السعر والأمان، خاصة أثناء السفر خارج البلاد، ولهذه الوسائل مجموعة من القواعد تجب مراعاتها وعدم تجاوزها.

• التزموا بأماكن الجلوس ولا تغيروها دون إذن المراقب سواء كنتم بالحافلة، الطائرة أو الباخرة.

• لا تفتعلوا المشاكل واحترموا الركاب على اختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم ودياناتهم.

• إن كنتم برفقة أطفال صغار، فعلموهم كيفية احترام الآخرين وعدم اللعب أو إصدار الأصوات المزعجة خلال التنقل.

• السفر ممتع وقد تكون تصرفاتنا نابعة بتلقائية، ولكن بعضها قد يكون لها تأويل آخر في بلدان أجنبية، لذلك فمن الأفضل لنا أن نتعلم قوانين البلد قبل السفر إليه واستخدام وسائل النقل العامة فيه.

• عدم التقاط صور أشخاص آخرين من دون أخذ موافقتهم، لأن ذلك من شأنه أن يعرضكم لمشاكل ومساءلات قانونية.

• في حال كنتم مرضى وتعانون أعراض الكحة والزكام، فإنه من حسن الخلق أن تغطوا أفواهكم بأقنعة خاصة تباع في الصيدليات، لضمان عدم نقل العدوى للركاب الآخرين.

• اطلبوا سماعات الترجمة في حال ارتدتم حافلات أو ناقلات سياحية ولم تكونوا متقنين للغة ذلك البلد.

• اطلبوا المساعدة دوماً عند قراءة خرائط الطريق من موظفي المحطات ولا تنحرجوا في ذلك.

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