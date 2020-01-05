أضيفي بيكربونات الصوديوم لروتين جمالك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2020 05:44 مساءً - بيكربونات الصوديوم ليست مجرد مادة تحتفظين بها في الثلاجة لامتصاص الروائح، بل قد تكون أداة للعناية بالبشرة. وهي ليست مقشرًا جيدًا فحسب، بل تساعد أيضًا في تقليل حجم المسام، ووقف انسدادها وتنظيف الأوساخ. تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات في بيكربونات الصوديوم، على تقليل تكرار ظهور البثور وحب الشباب.

فوائد بيكربونات الصوديوم على الجلد

بيكربونات الصوديوم

غالبًا ما يُوصى باستخدام حمّام بيكربونات الصوديوم لتهدئة البشرة. هذه الحمّامات فعالة بشكل خاص في القضاء على الحكّة الناتجة عن لدغات الحشرات والنحل. بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد بيكربونات الصوديوم في تهدئة الحكّة الناتجة من حروق الشمس. هنا يكون أكثر فاعلية عندما يتم خلطه بمكوّنات أخرى، مثل نشا الذرة والشوفان.

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لإعداد حمّام بيكربونات الصوديوم:

حمّام بيكربونات الصوديوم

أضيفي 1-2 أكواب من بيكربونات الصوديوم إلى حمام فاتر. تأكدّي من غمر المنطقة المصابة تمامًا. بالنسبة للمناطق الحساسة، يمكنكِ إعداد عجينة تحتوي على بيكربونات الصوديوم والقليل من الماء. ضعي طبقة سميكة من العجينة على المنطقة المصابة.

فوائد بيكربونات الصوديوم على الأسنان

كشف العديد من الدراسات أنّ معجون الأسنان الذي يحتوي على بيكربونات الصوديوم، هو الأفضل لتبييض الأسنان، وإزالة البلاك من معجون الأسنان من دون صودا الخبز، ذلك لأنّ بيكربونات الصوديوم لها خصائص خفيفة تسمح لها بتكسير روابط الجزيئات التي تلّوث الأسنان، كما أنّها تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات التي يمكن أن تساعد في محاربة البكتيريا الضارة.

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طرق إستخدام بيكربونات الصوديوم على الوجه

بيكربونات الصوديوم على الوجه

تتمتع بيكربونات الصوديوم بجودة عالية، ما يجعلها مثالية لتقشير البشرة الميتة، والكشف عن بشرة متوهّجة جديدة تحتها. إحدى طرق استخدامها هي صنع عجينة سميكة - حوالى ملعقة كبيرة من صودا الخبز مخلوطة مع 1/2 ملعقة كبيرة من الماء - واستخدامها لتنظيف وجهكِ المغسول حديثًا برفق. ثم شطفه بالماء، ووضع مرطب على الفور لمنع تهيّج الجلد. يجب استخدام هذا العلاج مرة واحدة فقط في الأسبوع ، ويجب تجنبه تمامًا إذا كانت بشرتكِ جافة أو حساسة.

الطريقة الثانية: اُخلطي بيكربونات الصوديوم مع ملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال- المليء بفيتامين C المفيد للجلد، والذي يكمل خصائص تقشير بيكربونات الصوديوم. ضعي هذا المزيج على وجهكِ ورقبتكِ، وتأكدي مرة أخرى من أنّ كلاهما نظيف قبل القيام بذلك. اُتركي هذا المحلول جافًّا لمدة 15 دقيقة تقريبًا، ثم قومي بإزالته باستخدام كرة قطن مبللة ورذاذ من الماء البارد. ونذكّرك باعتماده مرة واحدة فقط في الأسبوع.