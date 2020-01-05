بعد احتراق شقتها.. تعرف على الفنانة نادية سلامة

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي نشب في شقة الفنانة نادية سلامة، أمس السبت، في دريم لاند، حيث التهمت النيران محتويات الشقة بالكامل من متعلقات وملابس وأجهزة منزلية، إثر انفجار دفاية كهربائية.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق المجاورة، وأجرت عمليات تبريد للشقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

ويقدم "هُن" أبرز المعلومات عن الفنانة نادية سلامة، خلال السطور التالية:

- نادية سلامة، فنانة مصرية، بدأت مشوارها الفني على خشبة المسرح، مع المخرج الكبير جلال الشرقاوي.

- قدمت العديد من الأعمال المسرحية، أبرزها مسرحية "قشطة وعسل"، مع الفنانة فيفي عبده.

- شاركت في فيلم "اوعى وشك"، عام 2003، مع الفنانين أحمد رزق وأحمد عيد.

Advertisements

- شاركت في مسلسل "القاصرات"، عام 2013.

- شاركت في فيلم "شارع محمد علي"، حيث لعبت شخصية "بدور"، عام 2017.

- شاركت في مسلسل "نايت ليمون"، من تأليف محمود السنطي، وإخراج إيهاب عبداللطيف، وإنتاج فني طارق رمسيس.

- شاركت في مسلسل "لدواعي أمنية"، مع الفنان ماجد المصري، وكانت تدور أحداثه في إطار سياسي اجتماعي، حيث ناقش قضية هامة تتركز على فقدان العدل.

- كُرمت الفنانة نادية سلامة في حفل ختام مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس، في دورته الـ19، عام 2018.