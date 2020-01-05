"أديل" تخسر 19 كيلو من وزنها.. تعرف على نظام التخسيس

استطاعت النجمة العالمية أديل، إبهار متابعيها وإثارة حيرتهم، بعد تداول عدد من الصور التي ظهرت خلالها حينما كانت تتنزه على أحد شواطئ جزيرة "أنجيلا" الكاريبية، بصحبة النجم هاري ستايلز، وبدأ الجميع في السؤال عن كيفية خسارتها للوزن، وعن النظام الذي قامت باتباعه، بعدما خسرت ما لا يقل عن 19 كيلو جراما.

وكشف موقع"Femme Actuelle" الفرنسي عن أنها اتبعت "رجيم" تطلق عليه تسمية "Stirfood"، وإليك معلومات عن النظام الذي اتبعته أديل، لخسارة وزنها.

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ما هو نظام"Stirfood"

يقوم نظام "Stirfood"، على تناول أطعمة تحتوي على بروتينات تساعد على تعزيز الجهاز المناعي والحد من شيخوخة الخلايا وتحفيز عملية الأيض، وفي هذا النظام يكون من المفيد الاعتماد على مأكولات ومشروبات مثل التفاح والتوت والبصل وشاي الماتشا وزيت الزيتون والحمضيات والصويا والشوكولا الداكنة.

مراحل نظام"Stirfood"

يتضمن هذا "الرجيم" مرحلتين، في الأيام الثلاثة الأولى يجب استهلاك 1000 سعرة حرارية يومياً، ولهذا يمكن شرب عصائر الخضار خلال النهار، وتناول وجبة واحدة غنية بالمغذيات، وفي الأيام الأربعة التالية من الممكن زيادة عدد السعرات إلى 1500 يومياً، مع تناول كوبي عصير ووجبتين كاملتين.

وعلقت إخصائية التغذية، أديلاييد دابوفيل، على هذا النظام: "يكفي النظر إلى لائحة الطعام التي يسمح بتناولها خلال هذا الرجيم من أجل معرفة مدى الحرمان الذي يمكن الشعور به، لا يمكن اتباعه لمدة طويلة، وفي المقابل لا يحترم هذا "الرجيم" التوازن بين نسب الكربوهيدرات والدهون والبروتينات.