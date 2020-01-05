آخرهن نانسي عجرم.. 5 نجمات تعرضن للسرقة

تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لحادث عرض حياتها للخطر، حينما اقتحم لص فيلتها الواقعة في نيو سهيلة كسروان، في لبنان، بقصد السرقة.

وأثناء محاولة اللص لسرقة فيلا الفنانة نانسي عجرم، فوجىء بزوجها فادي الهاشم، ليتبادلا إطلاق النار وتمكن زوجها من قتله، واتضح أنه يدعى محمد حسن الموسى، من مواليد عام 1989، سوري الجنسية.

تعرض فنانة للسرقة لم يكن الأول من نوعه، إذ تعرض عدد من النجمات سواء من الفنانات أو المذيعات، لمثل هذه الحوادث، ويرصدها "هن" في هذا التقرير:

فيفي عبده

في شهر يونيو لعام 2019، تعرضت الفنانة فيفي عبده، للسرقة، على يد خادمتها فلبينية الجنسية، إذ سرقت منها المشغولات الذهبية، ومبلغ مالي، من منزلها بمصر القديمة، ثم فرت هاربة.

وكان مأمور قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغا من الفنانة فيفي عبده، بهروب خادمتها فلبينية الجنسية، واختفاء مشغولات ذهبية ومبلغ مالي، وقررت النيابة العامة سرعة ضبط وإحضار الخادمة.

بسمة وهبة

واقعة صعبة عاشتها الإعلامية بسمة وهبة، التي تعرضت للسرقة على يد خادمها الأوغندي، الذي حضر للعمل في حديقة الفيلا الخاصة بها، في مدينة 6 أكتوبر، حيث استولى على "حلق ألماظ".

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وكانت الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من القبض على الأوغندي، وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث، أن المتهم كان يعمل لدى الإعلامية منذ أسبوعين "جنايني" لحديقة الفيلا.

شيرين سيف النصر

انضمت الفنانة شيرين سيف النصر، لهذه القائمة إذ أنها تعرضت لسرقة بعض مشغولاتها الذهبية من صديقتها المقربة، بعدما تمكنت من الحصول على مفتاح غرفة نوم "شيرين" منها، قبل فترة.

وحررت الفنانة بلاغًا للشرطة، يفيد تعرضها لسرقة مجوهراتها، بشقتها بالجيزة، مؤكدة عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة، وكشفت في أقوالها عن هوية المترددين على شقتها، دون اتهام أي شخص.

وبعد ساعات من التحريات، اعترفت صديقتها بسرقة الشقة، وقالت إنها تمكنت من سرقة المشغولات الذهبية بعدما حصلت على مفتاح غرفة النوم من الفنانة منذ فترة، وكانت تمر بضائقة مالية، فقررت سرقة كمية من المشغولات الذهبية.

نورا

قبل 6 أعوام، تعرضت الفنانة نورا، للسرقة من خادمتها، التي تقيم معها في المنزل بالشيخ زايد، حيث وضعت لها المخدر في كوب العصير، أثناء تناولها وجبة السحور.

وقبل تعرض "نورا" للإغماء، تمكنت من الاتصال بابنة شقيقتها مي نور الشريف، وأخبرتها بأن خادمتها وضعت لها المخدر في العصير، وسرقت مبلغا ماليا وجهاز لاب توب وهاتف محمول.

تلقى قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا يفيد بسرقة الفنانة نورا، على يد خادمتها، وأفادت التحريات، بأن الخادمة اشترت عقارا مخدرا من صيدلية قريبة من منزل الفنانة، ووضعته بالعصير.