"لست على ما يرام".. أول تعليق من نانسي عجرم عقب حادث السرقة

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على حادث تعرضها للسرقة، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية.
وفي تصريحات لقناة "MTV" اللبنانية قالت نانسي عجرم، إنها تود أن تشكر كل من وقف بجوارها، وسأل عنها: "أنا بخير، والشيء الأهم أن عائلتي بخير، وأولادي بخير"، مضيفة أنها ليست على ما يرام الآن، ولا تستطيع أن تتحدث عن الواقعة.
وكانت الفنانة نانسي عجرم، تعرضت لحادث سرقة فيلتها بنيو سهيلة بلبنان، إذ اقتحم أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، فيلتها بغرض السرقة، وتمكن من التسلل ليلًا إلى داخل المنزل، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، الذي أشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.
واعتبرت مصادر التحقيق، أن زوج نانسي عجرم، كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، على اعتبار أن السارق اقتحم منزله، وهاجم افراد أسرته، مسلَّحا بمسدس.
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