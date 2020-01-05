5 إطلالات براقة لـ "جنيفر لوبيز" حملت توقيع زهير مراد منها فستان حفل فانتي فير

تعد النجمة العالمية جنيفرلوبيز إحدى ايقونات الأناقة فى العالم، فلها قدرة على جذب الانتباه فى كل ظهور لها، بالإضافة إلى امتلاكها رصيد كبير من الأزياء الأيقونية، التى تعيش لسنوات كمصدر لإلهام الآخرين، وكان أبرزها فستان فريساتشى الشهير والذى من المتوقع أن نرى الكثير من الفساتين التى تشبهه إلى حد كبير.



ومع تعدد أساليب جنيفير لوبيزوالاستايلات التى تختارها لكنها فى النهاية تحقق المطلوب وهو الأناقة، فقد ارتدت مؤخرا فى مهرجان بالم سبرنج العالمى للسينما، جمبسوت براق رائع من تصميم المصمم اللبنانى زهير مراد، حمل التصميم إبداعا فى الأكمام والياقة التى أضفت مزيد من الأناقة، معتمدة على شعرها المصفف فى كعكة أنيقة للخلف، وحقيبة يد مطابقة لملابسها.

وتأتى هذه الإطلالة من زهير مراد كواحدة من عدة إطلالات براقة تألقت بها وحملت توقيع مصممها المفضل، فقد ارتدت جينيفر لوبيز أيضا فستانا أزرق أنيق فى حفل فانيتى فير 2019، من تصميم زهير مراد، اعتبر من أفضل إطلالاتها في 2019.

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كما ظهرت النجمة العالمية جنيفرلوبيزبفستان زفاف مذهل ورائع، من تصميم اللبنانى زهير مراد، خلال تصوير فيلمها الجديد "مارى مى"، كان الفستان مزينًا بزخارف ذهبية وفضية، واقترن الفستان بطرحة مطابقة له وقلادة خاطفة للأنظار.وظهرت جنيفير فى عدد من حفلاتها الغنائية بعدة تصاميم للمصمم اللبنانى زهير مراد، كان أبرزها اطلالتها بملابس براقة تشبه ملابس البحر.

كما ظهرت على السجادة الحمراء مرتدية فستان ضيق براق بخط عنق منخفض أظهر جزء من صدرها، ملحق به اكستنشن، يبدأ من الأكتاف بشكل رائع.وأخيرًا ظهرت جنيفير لوبيز على الغلاف الدعائى لألبومها الغنائى بتصميم زهير مراد، حيث ارتدت ثوبا أبيض جذاب كشف عن جزء من صدرها ومزود بالريش، ملحق به قبعة الكاوبوى الشهيرة، وقفازات بيضاء.

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