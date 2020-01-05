بدون مبيدات.. حلول بسيطة للتخلص من حشرات النباتات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يبحث محبو الزرع والنباتات على طريقة فعالة لقتل الحشرات، بدون تكاليف باهظة تساعدهم على تخطي هذه المشكلة، خاصة إذا كانت المرة الأولى لهم في الاعتناء بالنباتات.

نرصد لكم عدد من المبيدات الفعالة التي يمكنكم صناعتها من أشياء متوفرة لديكم في المنزل، بحسب ما أوضح موقع "cleanipedia"

في البداية يمكنك بخطوات بسيطة حماية منزلك من الحشرات التي تصيب النباتات بشكل دوري، من خلال التخلص من الأوراق الميتة والتنظيف الدوري للنبات.

تستطيع كذلك صناعة مبيدات حشرية في المنزل دون الحاجة إلى استخدام المبيدات الحشرية الطبية، إذا كان لديكم أطفال، أو تعانوا من حساسية.

- فاكهة حمضية

تستخدم العديد من الفواكه الحمضة المختلفة كمبيدات حشرية محلية الصنع مثالية لمكافحة الآفات في الزرع، مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت، على سبيل المثال.

اترك قشر الجريب فروت في الأرض، فسوف يمنع النمل والحشرات الزاحفة الاقتراب من النبات.

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يمكنك كذلك غلي قشر البرتقال، واتركها 24 ساعة، ثم أضف عليها بضع قطرات من الصابون السائل في زجاجة، ورش قطرات من المحلول حول النباتات بعيدًا عن الجذور.

- ثوم

يتمتع الثوم برائحة نفاذة قوية، ويعتبر مبيد حشري طبيعي جيد جدًا للتخلص من الحشرات في النباتات.

افرم رأسين من الثوم في الخلاط مع قليل من الماء، ثم أضف قطرات من الزيوت النباتية والصابون، ورش من السائل على المناطق المصابة لإبعاد الحشرات الطائرة.

وتوجد طريقة أخرى، وهي إضافة الثوم مع البصل وقليل من الفلفل الحار، لصنع محلول جيد وفعال.

- القهوة والرمال

اخلط القهوة مع الرمال جيدًا، رائحة القهوة سوف تبقيهم بعيدا، والرمال سوف يمنعهم أيضا من الزحف إلى المنزل.

كما يوفر كل من الرمال والقهوة مواد مغذية للتربة أيضًا، والتي يمكن أن تساعد نباتاتك على الازدهار.