للتخلص من القمل.. حل بسيط بدون تكاليف لتطهير فروة الرأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يصاب الملايين من الكبار والأطفال سنويًا بالقمل، ولا يستطيعون التخلص بسهولة من هذه الحشرات.

ويعتبر زيت الشاي حلًا مثاليًا للتخلص من هذه الحشرة التي تستقر بين بصيلات الشعر، بحسب ما أوضح موقع "thehealthy"

والقمل هو طفيل يستقر في الشعر ويتغذى على دم الإنسان، ويعد قمل الرأس هو أكثر الأنواع انتشارًا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها يصاب 12 مليون إنسان سنويًا.

وينتقل قمل الرأس عن طريق التلامس مع الملابس، مثل القبعات والسترات والأدوات الشخصية كالفرش والمناشف.

ولا يقتصر التخلص من قمل الرأس على المستحضرات الطبية، حيث يوجد علاجات منزلية بسيطة مثل زيت شجرة الشاي، المعروف باسم زيت "الميلاليوكا"، ويتم الحصول على هذا الزيت من خلال تقطير أوراق شجرة الشاي الأسترالية (Melaleuca alternifolia).

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يحتوي زيت شجرة الشاي على مكونين رئيسيين: 1.8-سينول وتيربين-4-أول، وكشفت دراسة في 'بارسيتولوجي ريسيرش' أن محلول زيت شجرة الشاي بنسبة 1 في المائة قادر على قتل 100% من قمل الرأس في غضون 30 دقيقة.

وبالرغم من أن زيت شجرة الشاي فعالًا، خاصة عند استخدامه مع تمشيط الشعر، من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، قبل البدء في استخدامه كزيت أساسي. جرّب قطرة صغيرة على ظهر اليد لاستبعاد الحساسية المحتملة.

فإن لم تجد طفح أو حكة، يمكنك استخدامه بأمان، ولكن اتبع جميع الإرشادات الموصى بها، بما في ذلك تخفيف الزيت باللافندر للوصول إلى التركيز المناسب، مع ضرورة وقف العلاج إذا ظهرت أي بوادر حساسية.

ويتكاثر القمل وينضج بسرعة كبيرة، فمن المستحيل تقريبًا التخلص منه مرة واحدة، لذا يفضل تكرار الطريقة بين مرتين إلى 3 مرات اسبوعيًا بحسب شدة الإصابة.

ضع بضع قطرات من زيت شجرة الشاي على فروة الرأس واتركها ليلة كاملة، وفي صباح اليوم التالي، قم بتمشيط الشعر لإزالة القمل الميت، يمكنك أيضًا استخدام شامبو وبلسم يحتوي على زيت شجرة الشاي أيضًا.