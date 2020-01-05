أجمل إطلالات نور عريضة لخيارات أنثوية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2020 03:42 مساءً - نور عريضة كانت واحدة من أكثر الفاشينيستات العربيات نجاحًا في عام 2019، وقد وصل عدد متابعيها الى 2.5 مليون، وهذا الرقم يُعتبر من الأعلى بين مدونات الموضة في الوطن العربي، وقد شاركت هذا العام في عدد من المناسبات، وحضرت أسابيع الموضة في نيويورك وباريس وميلانو، ورصدنا لها عددًا كبيرًا من الاطلالات المميزة في تنسيقات ستريت ستايل، كما في الأزياء الرسمية، وقد جمعنا بالصور أجمل اطلالات نور عريضة لعام 2019 شاهديها واختاري الأجمل برأيكِ.



لوك شبابي باللون الأسود نسقته نور عريضة:

نور عريضة في تنسيق شبابي باللون الأسود



لوك ستريت ستايل ذو طابع شبابي نسقته نور عريضة، وقد اختارت فيه شورت قصيرًا من الجينز باللون الرمادي الداكن مع سويتشرت بقصة الـ oversize باللون الأسود، وأكملت الاطلالة بشنطة يد مميزة باللونين الأسود والأبيض، وحذاء من الجلد ذي طابع عسكري مزين بالأربطة.



تنسيق أنثوي أنيق اعتمدته نور عريضة:

اطلالة مميزة من توري بورش نسقتها نور عريضة





اعتمدت نور عريضة تنسيقًا أنثويَّا ذا طابع أنيق، وكان عبارة عن تنورة ميدي مقلمة باللونين الأحمر والأبيض بقصة ضيقة، وقد نسقت معها توب باللون الأسود وجزمة عالية من الجلد، وحقيبة كتف باللون الأحمر العنابي من توري بورتش Tory Burch، واختارت اكسسوارًا ناعمًا زينت به شعرها.

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اطلالة ناعمة من كلوي اعتمدتها نور عريضة:

تنسيق مميز من كلوي اختارته نور عريضة





نسقت نور عريضة هنا، اطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية بدرجات اللون البيج والأبيض، وكانت عبارة عن فستان قصير بنقشة الكارو بقصة القميص، نسقت من فوقه معطفًا طويلًا باللون البيج، وحذاءً بكعب عالٍ أسود من الجلد، وشنطة يد باللون البني، وقد شاهدنا ابنتها في اطلالة ظريفة معها.



فستان مميز من رالف أند روسو اختارته نور عريضة:

نور عريضة في فستان مبتكر من رالف أند روسو





اطلالة مميزة رصدناها لنور عريضة هذا العام، وكانت عبارة عن فستان سهرة بتصميم عصري من رالف أند روسو Ralph&Russo له قصة الكورسيه من الأعلى باللون الفضي الميتالك، وتنورته متفاوتة الأطوال مصنوعة من طبقات من التول الأسود على شكل كشكش ناعم، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ أسود، ونظارات شمسية عصرية.





أجمل اطلالات نور عريضة لعام 2019 التي نسقتها في مناسبات مختلفة في أزياء رسمية، وفي تنسيقات ستريت ستايل، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيكِ.

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